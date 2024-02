TMW – Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: fuori Di Lorenzo, Ngonge in dubbio

Domani pomeriggio (ore 15) in campo all’Unipol Domus si sfideranno Cagliari e Napoli per la 26esima giornata di Serie A.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il nuovo Napoli di Francesco Calzona dovrebbe partire dal 4-3-3 e dal tridente d’attacco titolare: “La prima in campionato di Francesco Calzona. Il nuovo tecnico del Napoli è chiamato a rilanciare le speranze Champions dei partenopei sul campo del Cagliari, sfida in programma domenica alle 15. Non ci sarà capitan Di Lorenzo, squalificato, mentre è in dubbio Ngonge per un risentimento muscolare. Nel 4-3-3 del Napoli spazio a Meret tra i pali, con Mazzocchi a destra, Mario Rui a sinistra e coppia centrale con Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo dovrebbe trovare spazio Traorè, che è sembrato in crescita contro il Barcellona, per completare il reparto con Lobotka e Anguissa. In avanti confermato il tridente visto in Champions con Politano, Kvara e Osimhen (nonostante il leggero stato influenzale)”.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Traorè; Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Calzona.