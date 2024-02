Calcio, aggiornato il Ranking UEFA, i dettagli:

Dopo il pareggio del Napoli con il Barcellona. le vittorie di Lazio e Inter e il passaggio del turno di Milan e Roma, si è aggiornato il Ranking UEFA.

Ecco in basso la classifica aggiornata

ITALIA 15.571

GERMANIA 14.500

INGHILTERRA 13.875

FRANCIA 13.250

SPAGNA 13.187

REP.CECA 12.750

BELGIO 12.400

TURCHIA 11.000

Dal dato emerge la nostra nazione prima con 1000 punti in più della Germania, cosa che fa ben sperare per avere, dal prossimo anno, le prime 5 squadre in classifica nella massima competizione europea.