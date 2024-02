Napoli, spunta un nome fra i pali ,i dettagli

Come riporta Tuttomercatoweb, il casting per il futuro portiere del Napoli si fa vivo. Non è ancora certa la partenza di Meret a giugno , ma il Napoli si guarda intorno e cerca di valutare diversi profili in caso di cessione del portiere ex Spal e Udinese. Uno dei nomi più altisonanti delle ultime ore é quello di Michele Di Gregorio, portiere del Monza che ha stuzzicato la curiosità dei top club italiani e di qualche club estero che ha già messo sott’occhio l’ex primavera nerazzurro. Classe 97, Michele Di Gregorio sta facendo vedere degli interventi mastodontici con la maglia del Monza ed é un estremo difensore di sicura affidabilità. Oltre al Napoli, il portiere interessa a Juventus e Milan, qualora partissero Szczesny e Maignan.