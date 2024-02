L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano sia il Napoli che Osimhen vogliono chiudere alla grande questa stagione e provare a prendersi il quarto posto. E fa niente se in estate le strade si separeranno, Victor vive alla ricerca continua della vittoria. Osimhen dunque darà tutte le energia per aiutare il Napoli per far felici i suoi tifosi perché è così che si comportano i fuoriclasse.