L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime in casa Napoli in vista della trasferta di Cagliari. Secondo il quotidiano Piotr Zielinski ci sarà, non è fuori dalla lista del campionato e non dovrebbe escluso anche da quella di campionato. A Lobotka e ad Anguissa è mancato, l’altra sera, un partner con il quale dialogare tecnicamente a modo loro. Il Napoli deve sperimentare e quindi vuol capire dove possa arrivare Traore, che deve arrivare pronto per Barcellona, ma lo stesso Zielinski è pronto.