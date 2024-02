Gazzetta – Buona la prima sulla panchina azzurra per Calzona, ma il Napoli deve ritrovare identità

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match di ieri contro il Barcellona per l’andata degli ottavi di Champions. É andata in scena la prima partita del neo-allenatore Francesco Calzona che ha conquistato un pareggio e rimandato il verdetto alla partita di ritorno.

“Francesco Calzona aveva annunciato che non avrebbe firmato per un pari neanche in questa situazione di grande emergenza e il campo ha spiegato bene il perché. Ha avuto coraggio, anche dopo il pari di Osimhen, oltre a un pizzico di fortuna. Sì perché Raspadori e Simeone erano pronti al doppio cambio per Victor e Politano e il nigeriano ha trovato il guizzo vincente proprio sull’ultimo pallone utile. Ma lì, visto il momento, sarebbe stato facile rivedere la scelta e magari riequilibrarsi un po’. E invece Calzona non ha avuto esitazioni, ha dato via libera al doppio cambio e ha chiuso il match con Raspadori, Traorè, Lindstrom dietro e Simeone”. Si legge sul quotidiano.