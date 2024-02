L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione della rosa che avverrà a partire da giugno. Secondo il quotidiano la mancanza della Champions League rende difficile mantenere due bomber come Raspadori e Simeone. Serve una svolta poi se tutti vogliono rientrare nel progetto futuro. Gollini è in prestito e il Napoli proverà a riscattarlo, mentre il riscatto di Traoré è considerato alto. Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui hanno un peso importante nello spogliatoio, ma il loro rendimento stagionale è stato inferiore alle aspettative. Cajuste e Lindstrom, arrivati in estate non hanno ancora dimostrato di essere all’altezza. Demme e Zielinski lasceranno sicuramente. Un riscatto di Dendoncker appare al momento difficile. Osimhen è destinato a partire, con una valutazione di 130 milioni di euro. Ostigard, già vicino all’addio a gennaio, lascerà in estate, stesso discorso vale anche per Meret.