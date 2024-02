L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla scelta di Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano Calzona è il terzo allenatore del Napoli in otto mesi. E’ l’ultima carta di De Laurentiis, il patron azzurro spera che dopo una sequela di errori e le fallimentari esperienze di Garcia e Mazzarri, questa scelta che diventi un jolly, un successo dopo troppi insuccessi nella stagione che avrebbe dovuto consacrare il trionfo e lo scudetto faticosamente conquistato dopo 33 anni. Sembra un secolo fa per tutto quello che è accaduto.