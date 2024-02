Sky – Hamsik non entrerà nello staff di Calzona: niente ritorno a Napoli per lo slovacco

Marek Hamsik non sarà uno dei collaboratori di Francesco Calzona nell’avventura partenopea che inizierà a breve per l’ex vice di Sarri e Spalletti.

Tale notizia è stata riportata pochi minuti fa dalla redazione di Sky Sport, secondo cui sarebbero state diverse le motivazioni che avrebbero portato a tale scelta per l’ex centrocampista partenopeo, che nella giornata di ieri aveva visto il suo nome molto vicino a quello di Calzona per ritornare sotto il Vesuvio nei panni di dirigente. La fumata bianca non è arrivata per lo slovacco, si attende invece in serata quella riguardante l’approdo del tecnico italiano sulla panchina azzurra a due giorni da Napoli-Barcellona.