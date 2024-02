Di Marzio – Cambio orario allenamento e conferenza: tutti i dettagli della vigilia pre Barcellona

Da domani mattina inizierà ufficialmente l’avventura di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la società partenopea in virtù del suo avvincendamento in panchina ha spostato gli orari relativi a conferenza stampa e allenamento mattutino: la sessione di allenamento è prevista per domani alle 14, mentre la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico con annesso pre match di Napoli-Barcellona si terrà alle 19:30 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Ormai siamo alle battute finali.