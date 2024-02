Allenamento pre-Barcellona, il comunicato: Osimhen con la squadra

Napoli-Barcellona, ottavo di Champions League, si avvicina sempre di più. Lo scontro di andata tra partenopei e catalani andrà in scena mercoledì allo Stadio Diego Armando Maradona e gli azzurri si stanno preparando. In vista della partita, quest’oggi la rosa ha svolto la regolare seduta di allenamento mattutino, con una parte della squadra impegnata in lavoro di scarico post-Genoa e la restante in campo. Notizie importanti anche su Osimhen, che sembra sempre più pronto a tornare da titolare. Ecco il report:

“Dopo la gara con il Genoa, il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma mercoledì allo Stadio Maradona per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League (ore 21).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio hanno fatto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro finalizzato al possesso palla.

Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Osimhen si è allenato in gruppo“.