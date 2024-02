Napoli-Genoa, Ngonge salva gli azzurri al 90′: le pagelle di MN

Meret: Ritorna titolare il portiere azzurro dopo diverse settimane di stop, compie due ottime parate su Retegui. 6

Di Lorenzo: Solita gara del capitano azzurro, diverse le sovrapposizioni offensive, ma troppo impreciso, salva la sua prestazione con l’assist di testa per Ngonge. 5,5

Rrahmani: Bene il difensore classe ’94, ottime le chiusure su Retegui e buone letture difensive, secondo tempo malino. 5,5

Ostigard: Vince il ballottaggio con Natan per sostituire lo squalificato Juan Jesus, fa vedere ottime cose in fase di palleggio. 6 (Natan: Torna dopo due mesi di stop, gara di rodaggio per lui. 5,5)

Mazzocchi: Ancora titolare Pako Mazzocchi, ai danni di Mario Rui e Olivera, fa una buona partita in entrambe le fasi. 6 (Olivera: Entra discretamente è sul il crosso che ha portato al gol del Napoli. 6)

Lobotka: Discreta la gara dello slovacco, meno al centro del gioco, ma comunque prezioso in fase di impostazione. 6

Anguissa: Non bene il centrocampista azzurro, lento, macchinoso, e poco lucido in tante situazioni. 5,5

Traore: Esordio per il classe 2000, finalmente titolare fa vedere ottimi spunti e buone giocate; deve ritrovare giustamente la forma giusta. 6 (Lindtsrom: Non il miglior Lindstrom, poco incisivo. Non è entrato come le altre volte. 5,5)

Politano: Troppo evanescente l’esterno azzurro, poco incisivo e molto spesso poco preciso. 5,5 (Ngonge: Dopo i primi minuti di ambientamento inizia a prendere confidenza e porta il Napoli sul pareggio. 6,5

Simeone: Poco servito il cholito, ma comunque è una spina nel fianco per i difensori genoani, nel secondo tempo crolla. 5,5 (Raspadori: SV)

Kvara: Come sempre è tra i migliori di questo Napoli, è la luce degli azzurri. Tutte le giocate offensive partono dai suoi piedi. 6,5

Mazzarri: Inquadra i cambi fatti presto, ma Lindstrom a destra e Ngonge trequartista è una mossa discutibile. 5,5