LIVE – INIZIA IL SECONDO TEMPO, e gli azzurri vanno subito in svantaggio al 47′

Benvenuti nella diretta testuale di MondoNapoli. Il Napoli affronta il Genoa nella gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Gli azzurri, sprofondati al decimo posto, sono obbligati a vincere per recuperare il quarto posto. Il Genoa è spinto dall’entusiasmo e sogna il colpaccio davanti a un Maradona tutto esaurito.

56′ – Il Napoli va vicino al gol del pareggio. Kvarastkhelia supera ben 3 avversari e serve il pallone al centro, con Traorè prima e Simeone poi che lisciano il pallone, che alla fine arriva a Politano. Il 21 azzurro calcia verso la porta ma salva Vasquez

47′ – Si sblocca il match, e a farlo è il Genoa di Gilardino, che con un tiro di mancino di Frendrup dal limite dell’area trova il vantaggio al Maradona.

45’+2′ – Finisce il primo tempo: squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

45′- Saranno due i minuti di recupero.

27′ – Retegui anticipa Ostigard e colpisce di testa sul cross di Sabelli, Meret devia in angolo.

14′ – Doppio brivido per il Genoa: Traorè crossa per Simeone che non riesce a intercettare il pallone che stava comunque per beffare Martinez rimbalzando in area. Poco dopo Anguissa prova il tiro potente respinto dall’estremo difensore rossoblù.

7′ – Retegui spaventa il Napoli di testa, Meret è ben posizionato e può bloccare.

3′ – Kvaratskhelia semina il panico nell’area rossoblù: avanza, sterza e tenta il tiro che però, centrale, diventa facile preda di Martinez.

2′ – Prima occasione per il Napoli: Politano mette in mezzo per Simeone. L’argentino colpisce male di prima. Il pallone finisce sul fondo.

1′ – L’arbitro fischia: è appena iniziata Napoli-Genoa! Gli azzurri attaccheranno da destra a sinistra dei teleschermi, i rossoblù da sinistra a destra.

14:00 – Napoli e Genoa hanno diffuso le loro formazioni ufficiali. Clicca qui per leggere quali sono le scelte di Gilardino e Mazzarri.