L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla sfida di oggi tra Napoli e Genoa. Secondo il quotidiano questa non è una vigilia come le altre e non potrebbe essere altrimenti. Tra ballottaggi di formazione e morale da tenere su, Mazzarri ha avuto tanti pensieri negli ultimi giorni e sa anche lui che sia società che tifosi si aspettano un’inversione di tendenza. È la legge del calcio: il campo è il giudice supremo ed è lì che il Napoli deve dimostrare di essere ancora vivo e mantenere aperto l’obiettivo Champions. Mazzarri è pronto a tornare al 4-3-3 per battere il Genoa.