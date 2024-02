Ugolini: “Osimhen è a Castel Volturno: le ultime”

Il giornalista Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno per Sky Sport, ha affermato che Victor Osimhen è a Castel Volturno. Da valutare le sue condizioni, difficile una sua presenza con il Barcellona, figuriamoci il Genoa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Osimhen è arrivato a Castel Volturno. Lo staff sanitario ha avuto un contatto con lui per accertarsi delle condizioni. Ritrova i compagni e Mazzarri e si capirà come sta. Difficilmente partirà dal primo minuto, capiremo se sarà convocato. La rosa è al completo, ma Osimhen non è al top a pieno regime per il Barcellona. Da sciogliere dei dubbi di formazione: ballottaggio tra Natan e Ostigard, Traorè dovrebbe partire dal primo minuto. Mazzarri non vuole fare tabelle, ma vuole assumersi le responsabilità insieme alla squadra. C’è il ritorno di Osimhen ed è positivo”.