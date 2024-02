Napoli, Osimhen rientra ma va valutato: il punto

Victor Osimhen è ritornato dopo l’estenuante viaggio di ritorno dalla Coppa D’Africa. La stella nigeriana non è riuscita a vincere la sua prima Coppa D’Africa, perdendo in finale contro la Costa D’Avorio. Nonostante sia arrivato, però il centravanti azzurro dovrà essere valutato attentamente e scrupolosamente. A causa di alcuni problemi gastrointestinali, Osimhen ha riportato dolori addominali che lo avevano colpito durante le fasi ad eliminazione diretta del torneo. Di conseguenza il Napoli e tutto il suo staff si premureranno di valutarlo per farlo ritornare in campo al top della condizione.