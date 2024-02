L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Psg con l’addio di Mbappè non intende rimanere a guardare, infatti si prepara a spendere almeno trecento milioni di euro. In questi mesi, il ds Campos si è mosso per Osimhen con l’obiettivo di sostituire il francese. Tra i due, il legame risale ai tempi del Lilla, dove l’attaccante approdò sul suo input. Ma l’addio a fine stagione è stato annunciato dallo stesso De Laurentiis, dopo averlo rinnovato sino al 2026, a 10 milioni a stagione con una clausola da 130 milioni. Con Mbappé al Real, il nigeriano può tornare in Francia, anche se lui preferirebbe la Premier.