Ufficialmente atterrato a Napoli l’attaccante azzurro Victor Osimhen, che dopo aver perso la tratta in mattinata è arrivato in anticipo rispetto a quanto si diceva. I giornali e sui social si parlava di un rientro slittato di addirittura un giorno, con il rientro che doveva avvenire nella giornata di domani. Come riportato sul proprio profilo Twitter da Carlo Alvino il calciatore sarà domani a Castelvolturno, dove sosterrà le visite mediche. Questo il post:

Osimhen è tornato a Napoli e domani sarà a Castelvolturno… il confronto fra opinioni diverse è il sale della democrazia e la bellezza della vita libera … sarebbe sempre preferibile, però, che i fatti sui quali costruire le opinioni non venissero “piegati” allo scopo di… pic.twitter.com/gz3HL5e0El — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 15, 2024