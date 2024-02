Arriva la notizia dell’ultim’ora anche da Sky Sport riguardo Victor Osimhen e il suo rientro a Napoli degli ultimi minuti. L’attaccante nigeriano da poco arrivato in Campania dopo il mese in Nigeria con la sua Coppa D’Africa tornerà domani a disposizione di mister Mazzarri. La punta si allenerà domani con il gruppo squadra e sarà regolarmente convocato per la sfida contro il Genoa di sabato pomeriggio al Maradona.