Ngonge: “Speciali i 2 gol nello spareggio salvezza, il mio idolo è brasiliano e l’incontro con i tifosi è stato bello”

Il nuovo attaccante azzurro Cyril Ngonge ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Napoli della sua vita e delle sue esperienze fino ad ora. Queste le sue parole in cui si racconta: “Ciao sono Cyril Ngonge, ho 23 anni e sono di Bruxelles, vengo dal Belgio, e gioco come attaccante a destra o seconda punta. Ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni in Belgio e ho giocato per 8 anni all’Anderlecht, poi 5 anni al Club Brugge prima di trasferirmi in Olanda al Psv e al Groningen. L’anno scorso sono passato all’Hellas e ora sono arrivato al Napoli. Il mio idolo calcistico all’inizio, da piccolo era Cristiano Ronaldo. Poi quando sono cresciuto e ho iniziato a vedere i calciatori che mi assomigliavano di più l’idolo è diventato Neymar. Non posso dimenticare i 2 gol fatti a Reggio Emilia nello spareggio salvezza con l’Hellas Verona contro la Spezia, è stato per me un qualcosa di speciale. Ogni calciatore ha il sogno di vincere un Mondiale o la Champions. Ho già incontrato dei tifosi, sono stati molto carini e mi hanno chiesto di fare una foto. Il primo contatto con la città di Napoli e con i tifosi è stato molto bello. Sono un tipo casalingo, mi piace stare a casa, giocare alla Playstation. Non sono un uomo difficile, sono un ragazzo semplice, mi basta stare a casa e giocare alla playstation. Il mio piatto preferito è un piatto del mio paese congolese che mi fa la mia nonna, e dentro c’è il riso con pollo e altre cose. Un momento da solo è quando vado ad una partita, che mi devo concentrare per fare il meglio, per questo mi piace avere la musica nelle orecchie e non fare altro che sentire quella senza sentire le altre voci. La musica è importante per me, anche quando sono a casa mi metto con la musica quando sono stanco e mi addormento. Il mio sport preferito è il basket, la squadra che tifo è Golden State, mentre il mio giocatore preferito è Steph Curry. Avevo un cane però da solo è troppo una responsabilità, forse ho bisogno di una fidanzata e poi prenderò un cane. Ciao ciao tifosi del Napoli, grazie per come mi avete accolto, e non vedo l’ora di vedervi allo stadio”.