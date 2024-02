Gazzetta – Osimhen, le sue condizioni sono da valutare in vista del Genoa: le ultime

Victor Osimhen torna a Napoli, questa volta per davvero. Sarà in città per tornare nel centro sportivo di Castel Volturno, dove saranno valutate nuovamente le sue condizioni fisiche prima della gara contro il Genoa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, oggi in edicola. Questo quanto evidenziato:

“Presto per capire se e quanto potrà giocare sabato contro il Genoa, le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore. Durante la Coppa d’Africa, infatti, Victor ha avuto la gastroenterite e pare abbia perso anche qualche chilo. Insomma, col Genoa potrebbe anche essere convocato e andare in panchina, ma saranno lui e Mazzarri a prendere la decisione finale. Di sicuro, Victor rientrerà dal 1’ col Barcellona”.