Cds – Meret, pronto al ritorno da titolare: le ultime sulla sua condizione

Alex Meret potrebbe tornare titolare contro il Genoa, a riportarlo Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, il portiere azzurro dopo un lungo stop di 6 partite potrebbe riprendersi il posto tra i pali e ritrovare ritmo in vista della gara contro il Barcellona:

Questo quanto riportato: “Alex Meret è pronto a rientrare dal primo minuto. O almeno, il progetto è questo: il portiere, convocato per il Milan dopo un’assenza prolungata di 6 partite ma fuori causa per una gastroenterite accusata proprio domenica a Milano, dovrebbe giocare dal primo minuto sabato con il Genoa, così da ritrovare un po’ di ritmo in vista dell’andata dei quarti con il Barça (in agenda mercoledì)”.