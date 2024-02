CdS, verso Milan-Napoli: tre dubbi di attacco per Mazzarri. Le ultime

Domenica sera (ore 20:45) il Napoli affronterà il Milan di Stefano Pioli al San Siro in occasione della 24esima giornata di campionato.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla probabile formazione degli azzurri.

Walter Mazzarri potrebbe optare per il 3-4-2-1 con delle sorprese in attacco. Kvaratskhelia e Politano dovrebbero giocare alle spalle della punta. E in questo caso la scelta non è ancora molto chiara: la possibilità di confermare Simeone titolare è alta, ma nel carnet del mister ci sono anche Raspadori e Ngonge, quest’ultimo capace di agire da falso nueve e molto efficace in velocità.