Superlega, Laporta svela: “Anche il Napoli è interessato alla competizione”

La Superlega è un progetto che rischia di sconvolgere completamente il calcio europeo per come lo conosciamo. Nonostante le tantissime critiche ricevute, molti presidenti continuano a sostenere la creazione di questa competizione. Tra questi c’è sicuramente Joan Laporta, presidente del Barcellona, che sfiderà il Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Proprio lui ha parlato a RAC1, radio spagnola, per svelare un retroscena proprio sul club azzurro.

Ecco le sue parole: “Oltre a Barcellona e Madrid ci sarebbero le italiane: Inter, Milan, Napoli e Roma. Anche squadre francesi come l’Olympique Marsiglia e le tre portoghesi, Sporting, Benfica e Porto che sarebbero felicissime di venire. E ci sono gli olandesi (Ajax, Feyenoord e PSV) e i belgi di Bruges e Anderlecht. Sarebbe meglio una competizione tra 16 squadre”.