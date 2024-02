Napoli-Verona, il dato numerico sui tifosi

Come riporta Il Mattino, Napoli-Verona sarà una partita importante per il proseguo del campionato dei partenopei. Una partita dove è vietato la parola “perdere”. D’altra parte, il Napoli giocherà contro una squadra che ha venduto quasi tutti i suoi titolari. Tuttavia ha dimostrato, con le grandi, di sapersela giocare, arrivando alle volte a perdere negli ultimi minuti finali. C’è anche un dato importante sui tifosi: saranno in 40.000 a sostenere gli azzurri sugli spalti. Nonostante la stagione, finora deludente, i tifosi partenopei non abbandonano la loro squadra e inciterano gli 11 di Mazzarri alla vittoria.