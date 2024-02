Gazzetta: “Napoli già informato, decisa la data dell’addio di Zielinski”

Adesso c’è anche il passaggio burocratico: Piotr Zielinski è dell’Inter. Ok, lo sarà, nel senso che tecnicamente la firma sul contratto ancora non c’è e arriverà tra 15-20 giorni. Ma il club di Zhang ha già informato il Napoli di una trattativa in corso con il centrocampista. È la stessa mossa fatta nei giorni scorsi con il Porto per Mehdi Taremi. Ed è l’atto, secondo i regolamenti, che precede le visite mediche e l’autografo vero e proprio di un calciatore in scadenza. Le tempistiche non ingannino: quando avviene la comunicazione, vuol dire che l’affare è già blindato. Fuori lista? E infatti tra Inter e Zielinski è tutto a posto.

I colloqui telefonici tra l’agente del centrocampista e la società nerazzurra sono già andati in scena. E hanno portato a un accordo: Piotr sarà nerazzurro per un contratto di quattro anni – da stabilire se la scadenza sarà direttamente 2028 oppure 2027 con opzione per una successiva quarta stagione -, per un ingaggio che sarà di 4,5 milioni di euro netti più bonus. Alla fine, compresi i premi, il polacco supererà i 5 milioni. La firma, come detto, arriverà nel corso del mese di febbraio, probabilmente subito dopo l’andata dell’ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid. Champions che, invece, quasi certamente non vedrà protagonista Zielinski: il polacco oggi infatti dovrebbe essere escluso dalla lista europea del Napoli.

Fonte: Gazzetta dello Sport