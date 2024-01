”Live MN – Lazio-Napoli”, primo tempo senza squilli all’Olimpico

A fine primo tempo il risultato fra Lazio e Napoli è ancora 0-0. Partita tattica e attenta da parte di entrambe le squadre. L’unico a provarci è Isaksen, che calcia due volte verso la porta azzurra senza inquadrarla.

Di seguito quanto dichiarato da Juan Jesus a fine primo tempo: “La difesa a tre ci sta dando sicurezza però non possiamo sempre difendere. Dobbiamo gestire meglio il pallone, tirare in porta e provare a portare i tre punti a casa che è importante per la classifica e per il morale della squadra”.