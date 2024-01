Ssc Napoli, il report odierno. Ancora allenamento a parte per Traoré

Questo il report del Napoli sulla sessione d’allenamento odierna: “Il Napoli si è allenato nel primo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domani per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico-tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Traoré ha svolto lavoro personalizzato in campo, continuando a seguire un programma di riatletizzazione per poter essere convocato dalla prossima settimana”.