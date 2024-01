Le probabili formazioni di MN: ballottaggio Zielinski-Gaetano, occasione per Ngonge?

Dopo la bruciante sconfitta nella finale di Supercoppa contro l’Inter, il Napoli torna a pensare al campionato. Gli azzurri se la vedranno con la Lazio, anch’essa impegnata nella competizione in Arabia Saudita. La gara è programmata per domani alle 18:00 all’Olimpico. A Roma, sarà scontro diretto per il quarto posto. La qualificazione in Champions è l’ultima possibilità per salvare la stagione azzurra, senza dimenticare gli ottavi con il Barcellona (poco probabile, però, una qualificazione salendo direttamente sul tetto d’Europa).

Ci è arrivato malconcio il Napoli: sono ben otto gli assenti. Osimhen e Anguissa sono impegnati nella Coppa d’Africa; Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia sono squalificati; Meret e Natan sono fermi ai box. Mazzarri potrebbe confermare il 3-4-3. Davanti alla porta difesa da Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, Mario Rui e Mazzocchi saranno gli esterni di centrocampo. Al centro potrebbero esserci la coppia Lobotka e Zielinski. Si abbassano, però, le quotazioni del polacco, che potrebbe essere scalzato da Gaetano. In attacco, Raspadori potrebbe essere il vice Osimhen sostenuto da Politano. Non è escludere un’occasione dal primo minuto per Ngonge.

Sarri, invece, è alle prese con un tridente tutto da reinventare: Immobile e Zaccagni sono squalificati. La Lazio potrebbe optare per Felipe Anderson e Isaksen a sostegno della punta Castellanos. In mediana Guendouzi con Rovella e Luis Alberto. Dietro Patric potrebbe non farcela, al suo posto Gila al centro con Romagnoli. Terzini Lazzari e Marusic. In porta Provedel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric (Gila), Romagnoli, Marusic; Guedonzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All: Sarri.

Napoli (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski (Gaetano), Mario Rui; Politano, Raspadori, Ngonge. All: Mazzarri.