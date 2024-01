De Laurentiis: “Mourinho non c’entra nulla col Napoli. Osimhen? Già sapevamo tutto. Zielinski? Il suo procuratore sente l’odore del denaro…”

A margine dell’assemblea della Lega a Milano ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron ha chiarito i dubbi che circondavano il Napoli, da Osimhen al possibile arrivo di Mourinho passando per Piotr Zielinski. Come sempre senza mezzi termini, ADL attacca il procuratore del polacco. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quando si è beffati dalle istituzioni e hai due giocatori in meno per parecchie partite, devi correre ai ripari. Poi qualche incidente, non abbiamo avuto i due terzini, è rientrato Mario Rui ma manca ancora Olivera, poi il cambio d’allenatore. Mazzarri finora ha fatto il suo da gran professionista, mi sta molto simpatico. Mourinho? Non c’entra nulla col Napoli, stava alla Roma e ora è libero: non so se possa andare in un’altra squadra. E’ un grandissimo allenatore, molto simpatico, irruente, racconta la storia di un certo calcio: è portoghese, io li amo molto. Ma credo che il suo destino forse sarà fuori dall’Italia. Ostigard? E’ un grandissimo giocatore e un bravissimo ragazzo, serve al Napoli: ora vediamo. Quando si fa il mercato bisogna sperimentare in campo gli acquisti: finché non sono stati ancora sperimentati, è difficile ragionare su chi deve partire o restare. Osimhen? Lo sapevamo, già da quest’estate: è stata una trattativa molto lunga e amicale. Sapevamo perfettamente che lui sarebbe andato o al Real o al PSG o a una squadra inglese. Zielinski è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore, è stato qui otto anni: certe storie ad un certo punto vanno da sole ad un termine. Se lui volesse restare, noi siamo qui ad abbracciarlo; ma se lui vuole partire perché ha un procuratore perché sente l’odore del denaro, avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere nel caffè e avrà convinto il ragazzo e la famiglia di portarlo via da Napoli. I media scrivono una marea di cavolate: da me prende uno stipendio molto più alto di quello che leggo che prenderebbe all’Inter: ho detto a Marotta col sorriso che non si sta comportando bene, lui mi risponde che non è vero”.