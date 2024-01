L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui dubbi di formazione di Walter Mazzarri per la sfida contro la Lazio. Secondo il quotidiano Cyryl Ngonge all’Olimpico può diventare la sorpresa di Mazzarri, il jolly d’attacco per scombinare la difesa e le idee della Lazio. Ngonge ha impressionato molto Mazzarri. In questi giorni sta provando a mettere in difficoltà il suo allenatore perché a sinistra c’è un vuoto, con Kvaratskhelia squalificato, e lui insidia Lindstrom, che però è avanti nelle gerarchie.