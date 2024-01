Il Mattino – Napoli non rinuncia a Perez, in ballo un affare da 18mln

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli, concentrasndosi sulle ultime novità in casa azzurra. La società partenopea non rinuncia Nehuen Perez, difensore dell’Udinese. Secondo quanto riportato dal quotidiano sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia azzurra:

“Nehuen Perez è sempre più vicino al Napoli ed a breve potrebbe firmare un quadriennale (fino al 2028, con opzione per il quinto anno) con il club azzurro. Il 23enne centrale sudamericano di proprietà dell’Udinese ha dato da tempo l’ok per il suo trasferimento alla corte di Mazzarri e la fumata bianca potrebbe essere imminente. De Laurentiis ha deciso di fare un ulteriore sforzo economico dopo avere offerto alla famiglia Pozzo 15 milioni di euro per il difensore che ha un contratto di 400mila euro a stagione con i bianconeri fino al 2027. L’Udinese però, che avrebbe preferito trattenere il difensore fino a fine stagione, ha alzato la posta (20 milioni) anche per via di una percentuale che deve riconoscere all’Atletico Madrid (da cui ha prelevato Perez). L’impressione è che l’affare si possa chiudere a stretto giro dietro il pagamento di circa 18 milioni con i Pozzo che dovranno «accontentarsi» di quella cifra anche per ristorare l’Atletico Madrid”. Si legge sul quotidiano