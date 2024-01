Gazzetta – La rabbia di Mazzarri all’espulsione di Simeone: “É una vergogna”

La reazione di Walter Mazzarri all’espulsione di Simeone è stata vista da tutti ieri sera. Il tecnico azzurro non ha preso bene la decisione arbitrale di ammonire per la seconda volta il numero 18 azzurro. La Gazzetta dello Sport ha analizzato lo sfogo dell’allenatore e ha scritto:

“La rabbia di Mazzarri è riassunta tutta nello sfogo in panchina subito dopo l’episodio che ha cambiato il match. «È una vergogna, state rovinando la partita» ha urlato in faccia a Rapuano, incredulo per il secondo giallo al suo centravanti. La rabbia, soprattutto, nasce da un diverso metro di misura utilizzato dall’arbitro, in particolare nella prima frazione di gioco”.