Napoli-Inter, la Supercoppa va ai nerazzurri: le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli crolla dopo una stregua difesa contro l’Inter, perdendo così la finale di Supercoppa Italiana. Decisivo il gol di Lautaro Martinez agli sgoccioli del match.

Gollini 6,5 – Incolpevole sul gol, fa un paio di buone parate ed è sicuro soprattutto in uscita.

Zerbin 6 – Non brilla come in semifinale, ma prova sufficiente.

Di Lorenzo 6 – Solita prova di sacrificio del capitano, che al 90esimo è il primo a pressare il portiere avversario.

Rrahmani 6 – Non commette errori, ma non va oltre la sufficienza.

Juan Jesus 5,5 – Lievemente peggio del suo compagno di reparto, ma il gol non è colpa sua.

Mazzocchi 6 – Ci mette cuore e sostanza, un po’ confuso in alcune situazioni ma sufficiente.

Lobotka 6 – Era uno dei migliori in campo, ma sbaglia un passaggio che poi porta al gol dell’Inter.

Cajuste 6 – Altra prova positiva dello svedese, bravo in entrambe le fasi, ma ancora non riesce ad incidere in maniera decisiva.

Politano 6 – Prova insipida dell’ala azzurra, che non incide.

Simeone 4,5 – Combatte con foga, ma ce ne mette troppa e si fa espellere, inguaiando i suoi.

Kvaratskhelia 6 – Ci prova in tutti i modi, è l’unico ad impegnare Sommer.

Ostigard 6, Mario Rui 5,5, Lindstrom 6, Gaetano 5,5, Raspadori S.V.

Mazzarri 5,5.