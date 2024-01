Arriva anche la scelta ufficiale del numero di maglia per il neo acquisto azzurro Hamed Junior Traorè, arrivato in prestito dal Bournemouth. Per il centrocampista ivoriano la scelta è ricaduta sul numero 8, che a Napoli era stato lasciato libero da Fabian Ruiz con il passaggio al Psg. La scelta del nuovo arrivato è stata annunciata dal club azzurro sui propri canali social. Questo il post:

👕 il numero scelto da Junior è…



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/AH7A0iVAvi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 20, 2024