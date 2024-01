Zerbin: “Primi gol con il Napoli? È un sogno. Sul secondo gol…”

Alessio Zerbin è sicuramente l’eroe della serata di Supercoppa. I suoi due gol sono stati decisivi per sconfiggere la Fiorentina e accedere alla finale della competizione. Al termine della sfida, l’esterno azzurro ha parlato a Italia 1.

Di seguito le sue parole: “Doppietta? Non me l’aspettavo nemmeno io. E’ un bel premio per l’impegno negli allenamenti. Sono contento. Sono i miei primi gol col Napoli, è veramente un sogno. Immaginare di meglio è difficile, siamo a metà del sogno. Il secondo gol? Forse la botta in testa mi aveva dato una bella sveglia. Sono contento per i due gol. Ci ho provato ed è andata bene”.