L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano la semifinale di Supercoppa con la Fiorentina farà anche da preambolo all’incontro di mercato per Antonin Barak, 29 anni, centrocampista ceco che il Napoli vorrebbe in prestito per 500mila euro con diritto di riscatto a 6 milioni. I viola, però, hanno rifiutato la prima proposta, preferendo l’obbligo, e così il club azzurro sta provando a modificare la proposta, legando l’obbligo alla qualificazione alla prossima Champions League.