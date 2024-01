Napoli verso Riyad: i convocati per la Supercoppa italiana. Assente Zanoli

Il Napoli è in viaggio verso Riyad, capitale saudita dove si svolgerà la Supercoppa italiana. Il 18 gennaio, gli uomini di Mazzarri si giocheranno un posto in finale contro la Fiorentina e in caso di successo affronterebbero la vincente di Inter-Lazio. Ecco la lista dei convocati per la competizione:

Oltre alle assenze di Anguissa ed Osimhen, ovviamente impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa, c’è anche quella di Zanoli. Indizio importante di mercato: il terzino è infatti vicinissimo al trasferimento alla Salernitana.