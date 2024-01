Napoli-Salernitana, occhio al giallo: gli azzurri rischiano di perdere dei titolarissimi! I nomi dei diffidati

Manca davvero poco a Napoli-Salernitana, derby che mai come oggi assume un’importanza vitale per entrambe le compagini. I granata rischiano di più, l’organico del Napoli è almeno sulla carta molto più forte e la Serie B è dietro l’angolo. L’ultima partita al Maradona fu il primo match point (poi mancato) per poter centrare la vittoria dello Scudetto. Ora, però, anche gli azzurri rischiano di cadere nel baratro in caso di mancata vittoria. Insomma, se prima i partenopei tendevano a snobbare la sfida con i cugini, oggi sarà davvero fondamentale.

Una sfida che potrebbe anche decidere le sorti di Lazio-Napoli, in programma il prossimo 28 gennaio. Sono ben 5, infatti, gli azzurri diffidati. In caso di giallo, a Roma Mazzarri sarebbe costretto a fare a meno di uno o più tra Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia, Mario Rui e Jens Cajuste. Inutile spiegare il motivo delle possibili assenze dei primi due e di Mario Rui. Cajuste non ha ancora dimostrato il suo potenziale ma, in attesa che il calciomercato si sblocchi, la sua assenza potrebbe essere fatale: Anguissa è impegnato nella Coppa d’Africa.