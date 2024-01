Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali: novità a centrocampo! Una chance per Simeone dal 1′

Derby di fuoco. Manca circa un’ora al fischio d’inizio che decreterà l’inizio di Napoli-Salernitana. Le due squadre campane vivono un momento molto complicato. I granata sono ultimi e non vincono dal 30 dicembre, quando hanno espugnato il Bentegodi battendo il Verona. In casa la vittoria non arriva addirittura da novembre, contro la Lazio. La Serie B si avvicina un po’ troppo.

Sebbene l’organico dei partenopei sia di gran lunga più forte, le sconfitte e i pareggi con squadre modeste e la fine del girone di andata al nono posto obbligano il Napoli a vincere. Nemmeno il pareggio basterebbe ai ragazzi di Mazzarri che da circa una settimana sono in ritiro forzato in un albergo di Pozzuoli.

Diverse le assenze per entrambe le compagini. Il vice Osimhen sarà Simeone, finalmente vincitore del ballottaggio con Raspadori. La sorpresa, però, è a centrocampo: Gaetano vestirà la maglia da titolare. Zielinski è infortunato: affaticamento muscolare per lui.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Martegani, Sambia, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All. F. Inzaghi