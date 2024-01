LIVE – Napoli-Salernitana, partiti!

Benvenuti nella live testuale di Napoli-Salernitana. La sfida al Maradona è valida per la 20esima giornata di Serie A. I ragazzi di Mazzarri e quelli di Inzaghi sono obbligati a vincere per risollevare le proprie sorti. O tutto o niente, non sono ammessi alibi.

15:00 – Partiti! Il Napoli attaccherà da sinistra a destra, la Salernitana da destra a sinistra.

14:00 – Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Martegani, Sambia, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All. F. Inzaghi