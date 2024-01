LIVE MN – Mazzarri in conferenza:

Boccata d’aria per Mazzarri e il suo Napoli, che dopo esser caduto con Frosinone, Roma e Torino e il pareggio con il Monza ritrova la gioia dei tre punti contro la Salernitana. A decidere il derby campano ci pensa il guizzo in area di Rrahmani, che gonfia la rete alle spalle di Ochoa nel corso dell’ultimo minuto di gioco al Maradona.

Il tecnico del Napoli è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo dei suoi coi giornalisti presenti presso la sala stampa dello stadio Maradona.

Contava vincere per cominciare a voltare pagina…. “Il risultato di oggi è stato fondamentale, nonostante gli incidenti di percorso, come il goal di Candreva oggi o la partita di Torino, la squadra ha reagito bene. Come ci capita troppo spesso non finalizziamo le occasioni che creiamo, ma anche oggi ho visto buone trame. Credo che oggi sia da essere soddisfatti anche se possiamo fare ancora meglio”.

Considerando il momento, può essere questa la scintilla che cercava? “Oggi serviva la vittoria, bisogna migliorare nella zona decisiva perché non è possibile che per fare un goal sprechiamo tutte quelle energie. Dal punto di vista del gioco e del recupero oggi ho rivisto una squadra che gioca come piace a me”.

Ha avuto timore di non riuscire a vincere questa