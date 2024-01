L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano definito l’arrivo di Traoré dal Bournemouth in prestito, il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare ancora il centrocampo. Per De Laurentiis il mercato non è finito qui. Infatti il patron azzurro è in contatto con il Nottingham Forest per capire la disponibilità del club inglese ad cedere in prestito di Orel Mangala, mediano belga, più regista che mezzala. Infatti, non è escluso che possa diventare una soluzione come vice Lobotka, considerando che Demme è ormai fuori dal progetto. Il Napoli fa sul serio: vuole rivoluzionare la mediana per ridare sprint e forza alle ambizioni azzurre.