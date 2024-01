Di Lorenzo: “Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. Vogliamo vincere la Supercoppa”

Al termine di Napoli-Salernitana, conclusasi con il risultato di 2 a 1 per i padroni di casa, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le sue parole: “Siamo stati bravi a pareggiarla prima della fine del primo tempo, sono partite difficili, difficile fare gol a una squadra come la Salernitana che si era chiusa bene e si difendeva, bene l’episodio ci ha aiutato. Siamo partiti bene, cercando di fraseggiare molto bene in mezzo al campo, poi c’è stato l’eurogol di Candreva, ma la squadra sotto l’aspetto dell’impegno non è mancata e poi alla fine è arrivato questo gol che ci ha premiato per lo sforzo fatto. Con Candreva ho frainteso io, ci siamo chiariti, ho chiesto scusa, sono cose di campo, tutto tranquillo”.

Il capitano ha poi continuato: “La partita era importante per noi e per loro, questo gol è stato liberatorio perché è un anno in cui non riusciamo a sbloccare tante partite, non riusciamo a essere concreti sotto porta anche oggi abbiamo avuto qualche occasione con Kvara, siamo contenti per la vittoria, è importante per noi, per la classifica, per guadagnare qualche punto. Sono momenti che non ci sta girando e in questi momenti bisogna dimostrare il carattere, la personalità, è facile magari nascondersi, fare il compitino, io cerco sempre di dare una mano ai miei compagni, ho la fortuna di avere compagni fantastici, sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra nei momenti belli e meno belli, mi fa piacere che si veda l’atteggiamento e l’impegno mio e della squadra che dall’inizio del campionato non è mai mancato, a livello di atteggiamento, la squadra non ha mai sbagliato, l’impegno la squadra l’ha sempre messo durante il campionato”.

Infine, Di Lorenzo ha parlato di un impegno imminente del Napoli: “Vincere la Supercoppa? Sarebbe bello, siamo lì, ce la giochiamo, è una competizione, si azzerano tutti i valori, affronteremo la Fiorentina nel miglior modo possibile per giocarci la finale e cercare di portare un trofeo a Napoli”.