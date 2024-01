L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime di formazione in casa Napoli in vista del derby contro la Salernitana. Secondo il quotidiano così, a primo impatto, c’è un Napoli e poi, nelle riflessioni, ne esce fuori un altro. Le tentazioni esistono ed inducono ad inventarsi qualche mossa insospettabile. La vigilia è un interrogativo dietro l’altro, segnali che si accavallano e si intrecciano e poi si mescolano. Al derby di oggi il Napoli ci arriverà intuendo solo stamattina quali saranno state le scelte di Mazzarri. Dipende da Zielinski, che benissimo non sta, che però ha tanta qualità a disposizione da mandare in crisi Mazzarri. C’è un’ ipotesi di avvicendamento e se fosse vero per la prima volta nei suoi otto anni Zielinski verrebbe messo in discussione tecnicamente. E Gaetano vede uno spiraglio per partire titolare.