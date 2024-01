CdS – Affare in dirittura con il Bournemouth per Junior Traorè. Settimana prossima ci può essere la firma

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Hamed Junior Traorè al Napoli. Secondo il quotidiano prima delle firme, non è il caso di sbilanciarsi, però Hamed Junior Traoré è forse l’uomo della svolta e dominerà questo week-end. La sua natura ampia ha spinto il Napoli ad osare e a cambiare di nuovo il progetto. La richiesta ufficiale al Bournemouth, che un anno fa ha investito 30 milioni, è stata formalizzata e la trattativa sembra concludersi per il meglio. La trattativa è ai dettagli, anche con l’agente del calciatore, e s’avverte ottimismo. Oggi però si gioca e domani si parte, ma parecchio si è mosso con il Bournemouth che con la prospettiva di un diritto di riscatto a 25 milioni si è convinto. Si aspetta la fumata.