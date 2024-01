L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato invernale in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli lavora per rinforzare il centrocampo. Oltre a Traorè, il club azzurro cerca anche un mediano per sostituire Frank Anguissa impegnato inCoppa d’Africa. I nomi in tal senso sono quelli di Adrien Tameze del Torino, Antonin Barak della Fiorentina e Sasa Lukic del Fulham.