Come riporta Tuttomercatoweb, il Napoli sarebbe interessato a Cyril Ngonge dell’ Hellas Verona.La trattativa sembra essersi sbloccata, dato che gli scaligeri ne hanno individuato il sostituto: Tijani Noslin del Fortuna Sittard. L’Hellas Verona lascerà partire Ngonge per una cifra non inferiore ai 12 milioni. Su di lui c’è anche l’interesse della Fiorentina.