L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla telenovela di Lazar Samardzic. Secondo il quotidiano l’acquisto di Traoré permetterebbe al Napoli di tutelarsi a dovere, considerando le complicazioni per Samardzic. La Juventus ha manifestato un interesse per prenderlo a giugno, ma non è escluso che la formula dei bianconeri possa agevolare il trasferimento anticipato. Il serbo è chiaramente tentato e prende tempo, nonostante De Laurentiis abbia già stretto la mano di Pozzo per un’intesa sui 25 milioni di euro. Tuttavia non vi è ancora una quadra che accontenti il giocatore e chi lo rappresenta, tra cui il padre Mladen. Il nodo è triplice e riguarda ingaggio, commissioni e diritti d’immagine. L’ottimismo è stato fisiologicamente ridimensionato dalla concorrenza di Cristiano Giuntoli, che ne ha sempre apprezzato le qualità. Comunque, sia sul piano tecnico che finanziario, Traoré non chiuderebbe le porte al talento dell’Udinese, anche se a quel punto la priorità non sarebbe tanto forte da convincere il Napoli a partecipare ad un’asta