L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli Secondo il quotidiano sfumato Dragusin, le mire del Napoli sono rimaste ferme su profili analoghi ovvero calciatori che già conoscono bene il nostro calcio. In cima alla lista resta Neuhen Perez dell’Udinese. I bianconeri non sarebbero inclini alla cessione. Tuttavia un’offerta convincente, sui 15 milioni, potrebbe sbloccare l’affare. Anche perché l’argentino ha dato segnali favorevoli per un trasferimento a Napoli, tramite il suo agente